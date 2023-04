Alla vigilia dei 70 anni, l’impresa di Montanari Ha corso a Vienna la maratona numero 186

Quattro ore e 23 minuti per portare a termine la sua 186esima maratona, a meno di un mese dal 70esimo compleanno, il 21 maggio. E’ la nuova performance di Annibale Montanari (foto), protagonista a Vienna, nell’ultimo weekend, dell’ennesima impresa sportiva, che si lega a quelle che porta avanti da 20 anni come presidente della ColleMar-athon, che vivrà la sua 19esima edizione il 7 maggio. Perché, oltre ad essere il deus ex machina della maratona Barchi-Fano, Montanari non ha perso la voglia di essere protagonista, con le scarpette ai piedi, delle prove più importanti del mondo sulla distanza dei 42,195 km ed è appena rientrato dall’Austria dove ha disputato la sua maratona numero 186.

"Erano 8 anni che non correvo più una gara simile – racconta – e devo dire che sono molto soddisfatto, anche per il responso cronometrico. Ma ancora una volta a rendermi felice è stato tutto il contesto, con i compagni di squadra al mio fianco e l’importante promozione per la ColleMar-athon". Insieme a Montanari, infatti, hanno disputato la maratona di Vienna i compagni di squadra Antonio Girolametti, Paolo Altea, Fabio Ceccarelli e Omaro Toni (questi ultimi tre sulla mezza maratona). "E a noi si sono aggiunti – conclude Montanari - quasi 100 sostenitori della ColleMar-athon".

s.fr.