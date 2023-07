All’abbazia la mostra d’arte contemporanea di Kristina Ymeraj

All’Abbazia di San Vincenzo al Furlo è in corso una mostra di arte contemporanea di Kristina Ymeraj, di Acqualagna. Reduce da una recente esposizione in Belgio a Gand (Curarte-Studiolo), Kristina ritorna nel suo territorio con "Percosi Sospesi", una raccolta di opere su carta che racchiudono un processo artistico e personale che dura da diversi anni. La mostra si è aperta il 1 luglio e sarà possibile visitarla fino al 31 luglio 2023, dalle 9 alle 23, dal lunedì alla domenica. L’Abbazia di San Vincenzo al Furlo, luogo mistico e suggestivo, capace di trasmettere pace ed un profondo senso di pienezza, si adatta pienamente ad accogliere le opere di Kristina Ymeraj. L’arte astratta e le pennellate ruvide dell’artista sono in completa armonia con la maestosità del luogo, che incanta e ammalia il visitatore. Qui le opere riescono ad esprimere il loro significato più autentico: colori vividi e gesti caotici, rendono vibrante un ambiente immortale, immobile e imperturbabile in cui il visitatore inizia un percorso di scoperta di sé.