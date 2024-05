Allagati e appiedati, la rabbia: "Zero ristori per auto, moto e bici. Trattati come cittadini di serie B"

E’ passato un anno dall’alluvione che nel maggio 2023 ha colpito il cuore della Romagna e la città di Pesaro. Un anno in cui le imprese e i cittadini che hanno subito danni, si sono dovuti destreggiare con una montagna di burocrazia per poter solo accedere a quelli che sono i ristori previsti per le loro perdite, senza essere riusciti ancora a vedere un euro per i risarcimenti e senza nemmeno vedere riconosciuti i rimborsi per tanti beni di valore, come ad esempio le auto.

"La nostra è stata come una alluvione di serie B – dicono Giorgia Antonini e Matteo De Rosa, che si fanno portavoce del condominio di via Panicali 11, nel quartiere di Loreto -. Purtroppo l’ordinanza emessa dalla Protezione Civile in merito ai ristori per l’alluvione dello scorso maggio prevede rimborsi per arredi, stoviglie, elettrodomestici, ma non prevede invece ristori per le auto, le moto, le bici che invece abbiamo perso nei nostri garage. In Emilia Romagna, la Regione ha previsto un contributo integrativo di 5000 euro a vettura e di 700 euro a motorino, perché qui invece non è stata fatta la stessa cosa? – si chiedono i condomini". Giorgia Antonini aveva da poco acquistato la macchina nuova: "L’avevo presa per andare al lavoro e condividerla con mio figlio – dice -. Nel mio garage, come in quello di tutti i miei vicini, l’acqua è arrivata fino a 2 metri e abbiamo dovuto buttare via tutto quello che c’era, sia lì che in cantina. Da un anno quindi ci troviamo senza un’auto e senza la possibilità di richiedere un ristoro. Per presentare le domande per i rimborsi previsti – dice – abbiamo dovuto provvedere anche a dei professionisti che si occupassero delle pratiche, che non sono certo così facili, per poi avere sì e no 1000 euro di ristori, sempre che vada tutto bene".

I condomini avevano già subìto una alluvione nel 1999: "In quel caso – spiegano – ci erano stati riconosciuti anche i danni ai mezzi e ci avevano rimborsato dal 60% al 70% circa. Già allora avevamo chiesto al Comune interventi in questa zona, affinché non accadesse più, e invece non siamo stati ascoltati. Anche questa volta abbiamo chiesto di intervenire in questa via - aggiungono – perché a nostro avviso basterebbe poco: prima di via Panicali, c’è infatti una leggera discesa su cui basterebbe intervenire affinché l’acqua non arrivi nelle nostre case. Certo è una soluzione che non salverà Pesaro, perché ovviamente andrebbero fatti degli interventi strutturali più importanti – ma almeno salverebbe delle famiglie, sia nel nostro condominio che in quello poco più avanti, dove sono presenti garage e cantine interrate". E concludono: "Chiediamo che ci venga data attenzione, non soltanto quando queste cose succedono. Oggi, ogni volta che viene annunciato il maltempo, viviamo nella paura. Ci siamo infatti procurati tavole di legno e sacchi di sabbia, per poter intervenire in emergenza, dovesse tornare di nuovo l’acqua".

Alice Muri