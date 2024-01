All’Agrario un vero tesoro di libri scientifici

L’Istituto Agrario di Urbania riceve la Biblioteca della Cattedra ambulante di Agricoltura di Pesaro e Urbino. Ben 800 volumi che raccontano le basi, la storia e le tecniche dell’agricoltura, un pezzo di storia dell’erudizione contadina. Sono libri che hanno circuitato nel tessuto provinciale, rappresentando la prima forma di insegnamento di tecniche dell’agricoltura ed ora saranno custoditi all’Istituto Agrario del “Della Rovere“ di Urbania. Le Cattedre Ambulanti di Agricoltura, che rivestirono anche un importante ruolo sociale, sorsero tra la metà e la fine dell’Ottocento in tutta Italia, inizialmente come associazioni volontarie, poi coordinate dagli enti locali. Bruno Montesi dell’ufficio agricoltura della Regione, dichiara: "Siamo orgogliosi di donare questo patrimonio culturale al Comune di Urbania e di inserirlo nell’Istituto Agrario, ad uso degli studenti – dichiara – grazie ai funzionari Renzini, Moretti e Palazzetti che hanno contribuito alla loro conservazione e catalogazione".

Soddisfatto il sindaco di Urbania Ciccolini: "Ho apprezzato molto l’impegno che ha subito dimostrato la dirigente Antonella Accili, che si è attivata per conservare al meglio i tanti preziosi volumi, sia in teche protette da vetri che in cassaforte. Un grazie anche alla sensibilità della Regione che ha contribuito a salvare questo patrimonio". La collezione della Cattedra ambulante di Agricoltura di Urbino, verrà conservata a cura della Biblioteca di Urbania e collocata all’interno del “Della Rovere“ ad uso degli studenti dell’indirizzo Agrario, per i quali rappresenta un’opportunità di arricchimento culturale. "Ho accolto con entusiasmo la donazione – dichiara la Accili – consapevole del riconoscimento che viene fatto all’Istituto Agrario che, insieme agli altri corsi superiori del Della Rovere, Sia, Cat, Mat e Moda e rappresenta un prezioso punto di formazione per l’entroterra. Un corpo letterario che può insegnare ai ragazzi che tutto ciò che oggi c’è di moderno e tecnologico non può e non deve essere alienato dai saperi del passato".

Valentina Damiani