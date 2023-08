All’alba davanti al mare Così l’opera d’arte parla

L’appuntamento è alla Porta a Mare di Loreno Sguanci, in viale Trieste (angolo viale Marconi). L’orario è alle 5.30 di venerdì, cioè all’alba. Al centro della scena, una delle opere simbolo della città e poi il kaba albanese, del musicista Roberto Paci Dalò. Si chiama "Lo spazio in ascolto: la voce della scultura" l’installazione sonora che rientra nel progetto pluriennale di WunderKammer Orchestra (WKO) e Archivio Loreno Sguanci. Un progetto che punta a porre l’attenzione sulle opere d’arte en plein air, facendole dialogare con differenti linguaggi artistici, quello della scultura e quello delle arti performative, che entrano in simbiotica interazione.

I protagonisti dialoganti sono la Porta a mare di Loreno Sguanci e Kaba del musicista e performer Paci Dalò, artista poliedrico che dell’intersezione tra differenti linguaggi ha fatto la propria cifra stilistica. Realizzata nel 1976, la scultura fu corrosa dalla salsedine rischiando di subire danni irreparabili per cui nel 2013 il Comune di Pesaro decise di sostituire il manufatto con una copia realizzata nei laboratori di ebanisteria della cooperativa sociale Tiquarantuno “B”.

Kaba, stile musicale albanese improvvisato e malinconico, è una meditazione che nasce nella notte e si conclude al sorgere del sole, che guarda dall’altra sponda dell’Adriatico. Paci Dalò unisce materiali e strumenti tradizionali a elettronica creando un ponte tra la Porta a Mare di Pesaro e Përmet, centro dell’innovazione musicale del sud dell’Albania, dove sono cresciuti Remzi Lela e Laver Bariu considerati tra i più influenti clarinettisti albanesi e migliori interpreti del Kaba. A loro quest’opera è dedicata.

La performance di Wko raccoglie il fil rouge degli eventi dei Notturni Oliveriani organizzati da Biblioteca e Musei Oliveriani dalle 21.30 di giovedì che aprirà le porte di Palazzo Almerici fino al mattino con un caleidoscopico programma di musica, teatro, videoart, Escape Room e visite guidate in italiano e in inglese alla Biblioteca Oliveriana e al Museo Archeologico.

Info 366-6094910

www.wunderkammerorchestra.com