All’Alexander alla ricerca continua del “Buon esempio“

Oggi alle ore 19 all’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, si svolgerà la presentazione del progetto "Buon esempio – Valori di ieri, generazioni di qualità" da parte del pesarese Mauro Ruggieri. "Ho lavorato in silenzio per un anno mettendo insieme il tutto. Il primo incontro verrà fatta dal conte Alessandro Marcucci Pinoli perché l’idea è nata da lui. Dopo una pausa di riflessione ho redatto il progetto che verrà esteso in tutta la Regione Marche e poi in altre regioni".

Ma cos’è che l’ha spinta Ruggieri a fare questo? "Buon esempio: “Valori di ieri generazioni di qualità“, un titolo bello, vero, genuino, concreto legato all’associazione omonima che ho l’onore di presiedere. Per spiegare questo progetto mi piace raccontare un anedotto: “Un padre disse al figlio di fare attenzione a dove mettere i piedi; al che il figlio gli rispose che doveva essere lui a fare attenzione perché lui bambino seguiva i passi del genitore“. Questa saggia frase mi è piaciuta tanto che l’ho fatta stampare sulle magliette che doneremo ai ragazzi, invitandoli a seguire le nostre orme di buon esempio. Il buon esempio lo dobbiamo inculcare ai nostri giovani e alle future generazioni. Alla serata saranno presenti diverse autorità e rappresentanti della società civile. Ho invitato – aggiunge Ruggieri – anche l’arcivescovo monsignor Sandro Salvucci e il rettore dell’Università di Urbino, Giorgio Calcagnini, esponenti della Regione e del Comune ma soprattutto i giovani, gli insegnanti e le famiglie. Ho chiamato gli studenti dell’istituto agrario Cecchi, perché il messaggio è rivolto ai ragazzi; noi dobbiamo recuperare per i giovani quei valori e quel senso civico che noi grandi abbiamo smarrito e siamo noi che dobbiamo fare riferimenti a chi ci ha tramandato quei valori di rispetto. Penso ai nostri antenati, al senso dell’onore, alla parola data, alle azioni ed atteggiamenti di educazione civica e delle buone maniere. In un epoca dove i valori veri e le buone azioni sono svanite e surclassate da una vita frenetica e distratta".

l. d.