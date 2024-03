All’Alexander le opere di Marinelli

Inaugurata venerdì scorso nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, la Personale di Natascia Marinelli che è visitabile fino al 7 marzo. Marinelli nasce a Città di Castello e fin da piccola ama disegnare e creare. Frequenta l’Istituto statale d’Arte di San Sepolcro. Dopo cinque anni intraprende la strada che più l’appassiona: lo studio del restauro architettonico.

Per dieci anni collabora con uno studio di design di Assisi ed è proprio in quel contesto che riesce ad esprimersi anche con la propria arte, non solo facendo da consulente, ma creando opere personali per i clienti.

Da questa esperienza ha sviluppato sempre più curiosità e voglia di conoscenza, voglia di sperimentare con varie tecniche le sue opere: dall’utilizzo di materiali naturali mescolati al colore, alle polveri, passando attraverso l’uso della cera lavorata su tela con uso delle mani. Spatole, pennelli, polveri sono i suoi strumenti, mentre i colori diventano onde, solchi, strade e maree, che sono astrazione ma al contempo vortici verosimili alla natura ed opposte ad essa per colori che rendono le opere un inno alla fantasia. Natascia Marinelli ha esposto in varie mostre, personali e collettive, in Italia e all’estero.

l. d.