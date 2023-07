All’Alexander Museum un omaggio al regista Tim Burton

Oggi alle ore 18,30, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Palace Hotel, in viale Trieste 20 a Pesaro è prevista la proiezione del documentario su Tim Burton a cura di Giorgio Ricci. Infatti, grazie al conte Alessandro Marcucci Pinoli che ieri ha festeggiato il compleanno, si terrà un incontro in collaborazione con il Cineclub “Cesare Pandolfi“ dedicato al cinema di Tim Burton.

Durante la serata Mattia Allegrucci, appassionato di cinema, presenterà un suo video dedicato alla carriera del famoso regista hollywoodiano, pubblicato sul suo canale YouTube CineFollie, sul quale da anni carica contenuti per divulgare la cultura cinematografica. Lo scopo della serata sarà quello di raccontare la filmografia di Burton, dagli inizi come disegnatore alla Disney fino al suo ultimo lungometraggio “Dumbo“, passando per i vari film cult che lo hanno fatto diventare un regista acclamato e famoso (“Edward mani di forbice“, “Batman“, “Big Fish“, “La fabbrica di cioccolato“). Parteciperanno alla serata anche alcune persone che hanno collaborato alla realizzazione del video, tra i quali anche Giorgio Ricci, presidente del Cineclub Cesare Pandolfi che organizza l’incontro.

l. d.