All’Alexander pietre “energetiche“

Pietre energetiche all’Alexander Hotel in viale Trieste, 20 a Pesaro. Con il prossimo incontro prende una piega leggermente esoterica la seguitissima rassegna “7!“ creata da Fabio Massimo Aromatici di “Storie di Pesaro“ e promossa dal conte Alessandro “Nani“ Marcucci Pinoli. Domani alle ore 19 nella terrazza sul mare dell’Alexander Hotel, la giovane Giulia Leoni comincerà con una breve introduzione sull’antico uso dei cristalli nella storia, arrivando ai benefici della cristallo terapia. Non mancherà il capitolo dedicato ai “punti energetici“ attribuiti al nostro corpo: i “Chakra“, fondamentali per la cristallo terapia. Al termine, verranno mostrate alcune pietre semi preziose reperibili e già presenti nel nostro territorio. L’obiettivo della rassegna “7!“, giunta alla sua 15ª tappa, è quello di creare un circolo culturale aperto a tutti.

Ingresso gratuito.