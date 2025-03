All’Alexander si parla di poesia ed endecasillabi. Un incontro con l’autore molisano Giovanni Petta

Si svolgerà domani, alle 19, all’Alexander Museum Palace Hotel di Pesaro, in viale Trieste 20, un incontro dedicato alla poesia con la presenza del poeta molisano Giovanni Petta, autore di "Undici" ultima sua raccolta di poesie pubblicata l’11 novembre 2024 (Bertoni Editore Perugia Poesia edizioni di Bruno Mohorovich - Collana Poesia Mundi a cura di Simona Volpe). Giovanni Petta ha al suo attivo una ricca produzione letteraria, come scrittore di romanzi e sillogi poetiche. È anche autore di testi musicali, allievo di Mogol. L’incontro sarà un’altra occasione per parlare di Poesia, di dialogare con l’autore ed avvicinarsi alla sua esperienza poetica, partendo dalla raccolta di poesie "Undici", che vuole essere un omaggio all’endecasillabo.

l. d.