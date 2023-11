All’Annunziata i giovani talenti

Far conoscere al pubblico giovani e giovanissimi talenti musicali del territorio, spesso impegnati nella prima esibizione pubblica: questo l’obiettivo dei Concerti d’autunno – I Giovani Talenti, rassegna giunta all’ultimo appuntamento (chiesa dell’Annunziata, domani ore 17). Il concerto di sabato è dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart e vede protagonisti Lisa Vagnini al clarinetto, urbinate di 23 anni, che eseguirà il Quintetto in La magg. e Edoardo Maria Pedrelli, oboista ventiduenne di Cesena, che si esibirà nel Quartetto in Fa magg.

Ad accompagnarli l’Ensemble di archi della Filarmonica Gioachino Rossini che proporrà anche il Divertimento in Re magg. Edoardo Maria Pedrelli inizia lo studio dell’oboe a nove anni conseguendo il diploma col massimo dei voti al conservatorio di Cesena nel 2018 per poi ottenere la laurea biennale in oboe con il massimo dei voti, la lode e la menzione accademica al conservatorio Rossini di Pesaro. L’interesse per la musica lo guida all’approfondimento della composizione, della direzione orchestrale e della produzione elettronica.

La rassegna è promossa dal Comune di Pesaro con la Filarmonica Gioachino Rossini e l’AMAT. Biglietto 10 euro alla biglietteria Teatro Rossini e alla chiesa dell’Annunziata domani dalle ore 16.

ma. ri. to.