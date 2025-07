Allarme afa: integratori e solari super-scontati

Per il terzo anno consecutivo, le farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare aderiscono alla campagna del Ministero della Salute "Proteggiamoci dal caldo" e per l’occasione, oltre a ricordare alla cittadinanza tutte le informazioni utili per sconfiggere l’afa, applicheranno uno sconto del 30% sugli integratori salini e sui solari a marchio Farmaciecomunali. Si tratta di integratori a base di magnesio, potassio e di aminoacidi importanti per contrastare gli effetti delle alte temperature ma anche di solari e doposole in spray per adulti e di solari in crema per bambini, disponibili con lo sconto a partire da oggi.

"In tutte le farmacie saranno esposte delle locandine in cui sono elencate le dieci buone prassi per combattere il caldo – dice Luca Pieri, presidente di Aspes - per proteggere soprattutto le fasce più deboli della popolazione, come anziani e bambini. Ci teniamo anche a far capire che le farmacie sono presidi e luoghi in cui ci si prende cura dei cittadini, e in qualsiasi caso di necessità, anche dovuta all’eccessivo caldo di questi giorni, ci si può fermare per chiedere un consiglio o fare un controllo". Da ricordare che nelle farmacie è possibile misurare gratuitamente la pressione e avere accesso a servizi di telemedicina, come elettrocardiogramma, Holter cardiaco e pressorio. "Quest’ultima iniziativa – conclude Luca Pieri - è l’ennesima dimostrazione di quanto le farmacie comunali non dimentichino la finalità sociale".

Alla presentazione della nuova campagna per proteggersi dal caldo, anche Oscar Del Vecchio, responsabile farmacie del gruppo Aspes: "L’obiettivo dell’iniziativa è informare i cittadini – dice - ma anche incentivare l’utilizzo di integratori e sali minerali necessari per reidratarsi e proteggere l’organismo dalle conseguenze deleterie del caldo e dei danni del sole. Tra le regole da seguire – aggiunge - ricordiamo di non uscire nelle ore più calde, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, seguire sempre un’alimentazione corretta a base di frutta e verdura, vestirsi con indumenti di fibre naturali che garantiscano la traspirazione e fare attività fisica nelle ore più fresche".

ali.mu.