Allarme baby gang e vandalismi. "Vanno puniti"

Con l’aggressione alla Rocca aveva scricchiolato un po’. Ed ora Fano si spacca sotto il peso degli ultimi episodi che vedono protagonisti i giovani. Dopo il violento pestaggio di due anni fa per lo smalto nero, infatti, si era aperto in città un dibattito sul disagio giovanile fatto coi guanti di velluto.

"Bisogna integrarli, offrirgli nuove possibilità" dicevano tutti. Ora invece il guanto si fa di ferro e in Rete si moltiplicano gli interventi, di cittadini, ma anche di personaggi pubblici, che inneggiano a misure esemplari per gli autori di violenza, vandalismo e anche di chi viola le più normali regole del vivere civile o della strada. Ma soprattutto è un attacco frontale all’amministrazione pubblica, quello che si legge, di cittadini sempre più esasperati dalla "tolleranza civica" con cui l’amministrazione (ma anche altri enti) si pongono, anche a seguito dei fatti più gravi. Sono settimane, infatti, che tutti denunciano quotidianamente (ma inascoltati) la presenza indisturbata di furgoncini sul molo di ponente, interdetto al traffico, nonostante proprio lì abbia trovato la morte un povero pensionato fanese investito da un mezzo che non era autorizzato a transitare su quella banchina portuale. Sono altrettanto quotidiane, al Lido, le lamentele per i ragazzi che giocano a pallone in piazzale Simonetti, divertendosi a colpire i passanti che non sono più liberi di utilizzare le panchine circostanti. E in quella zona che era il salotto buono dell’estate fanese si moltiplicano anche gli atti vandalici, dalla statuetta della Tempesta imbrattata ai pannelli del sottopasso ferroviario divelti.

"Nei week end non se ne può più, dalle cose pubbliche a quelle private ogni fine settimana è così" dice Giovanni. "Uno sfregio al viver civile, il pomeriggio giocano a calcio allo slargo Cairoli tanto che è impossibile sedersi o prendere un po’ di fresco visto le pallonate che arrivano,poi la notte è un macello" aggiunge Vincenzina. "Questa è la cultura che sta prendendo sempre più piede…" controbatte Alceo. "il buonismo non ha prodotto niente di buono…." aggiunge Laura. "Cineforum per tutti..questa la soluzione che hanno in mente in comune per questi ragazzacci che rompono tutto" le fa eco Mattia.

"Ci vogliono pene più severe ! Qui sfasciano tutto perché tanto non gli fanno niente e non sono ragazzate, ma delinquenti che deturpano e distuggono perché non hanno un cervello!" conclude Renata. Faranno senza dubbio discutere le parole del preside del Liceo Nolfi Apolloni, Samuele Giombi, che ieri ci ha scritto così: "Leggo sul Carlino di oggi di vandalismi fatti ai pannelli decorati nel sottopassaggio di viale Cairoli (zona Lido). Ho un sentimento di collera e di indignazione: come cittadino e come preside del liceo Nolfi-Apolloni (i cui studenti hanno prodotto quei pannelli decorativi su bella iniziativa del Comune di Fano che li sta pregevolmente coinvolgendo nell’abbellimento di diversi luoghi della città). Un episodio che si aggiunge ad altri deplorevoli di questi giorni, che hanno ridestato l’interesse verso sempre più diffusi comportamenti negativi ed allarmanti di gruppi di adolescenti e giovani. Ora, ogni intervento adeguato di carattere sociale ed educativo è molto importante a livello preventivo. Ma altrettanto importanti sono il controllo e la repressione. Ed allora, siccome a scopo di controllo nel sottopasso erano state installate telecamere (con relativa spesa pubblica), perché quelle telecamere non erano funzionanti? Questi controlli devono funzionare e gli autori di comportamenti del genere, una volta individuati grazie ai controlli, vanno denunciati e puniti secondo le norme penali previste e va imposto a loro (o alle loro famiglie) il risarcimento di ogni possibile danno".

Tiziana Petrelli