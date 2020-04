Pesaro, 23 aprile 2020 - Un pacco sospetto, sigillato, abbandonato oggi alle 12.15 da un'auto sul ciglio della statale detta Montelabbatese, all'altezza della rotatoria di Montelabbate, ha fatto scattare l'allerta bomba con chiusura della strada al traffico.

Sul posto, in questo momento, gli artificieri con l'utilizzo di un robot per aprire l'involucro. A dare l'allarme una residente che ha visto un uomo lasciare il pacco e ripartire in auto con gran velocità. Gli inquirenti non danno molto credito alla tesi dell'ordigno ma hanno applicato il dispositivo per evitare ogni tipo di incidente o sottovalutazione