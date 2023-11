Doppio allarme bomba, tribunale di Pesaro off limits. Panico anche a Urbino

Pesaro, 17 novembre 2023 – Paura questa mattina a Pesaro e a Urbino per un doppio allarme bomba.

Una telefonata anonima all'alba ha allertato le forze dell'ordine. È stato annunciato lo scoppio di una bomba nel tribunale di Pesaro, in piazzale Carducci.

Per questo, da pochi minuti, l'intero stabile è off limits. Polizia e carabinieri con l'ausilio dei cani stanno setacciando lo stabile. Non è la prima volta che telefonate anonime annunciano bombe in tribunale con l'uscita di magistrati e impiegati. In questo caso, non erano ancora entrati e stanno tutti aspettando all'esterno l'esito degli accertamenti.

A Urbino via Raffaello è stata transennata dopo la telefonata anonima arrivata in tribunale alle 7,30, che annunciava una bomba pronta a esplodere in tribunale.