Allarme ’castagno’ rientrato, ora tutti a casa

Sono potute rientrare nei loro appartamenti verso le 17,30 di ieri le 7 persone di Orciano evacuate nel tardo pomeriggio di mercoledì su decisione dei vigili del fuoco e del sindaco di Terre Roveresche a causa di una evidente inclinazione del ‘castagno’, l’ippocastano di oltre 200 anni che troneggia nell’omonimo parco pubblico al centro del paese. E contemporaneamente è stato riaperto al traffico il tratto di Sp 5 Bis, chiuso con lo stesso provvedimento volto a scongiurare le conseguenze di un eventuale crollo dell’albero secolare.

Albero che ieri mattina è stato controllato da un esperto agronomo e poi sottoposto a una drastica operazione di taglio per metterlo in sicurezza, che è durata dalle 8,30 fino alle 17. La relazione del tecnico consigliava, addirittura, un intervento di abbattimento immediato, in quanto la pianta è stata giudicata "ad alto rischio di caduta e schianto e con una prospettiva di vita altamente compromessa", ma alla fine la ditta specializzata intervenuta per eseguire i lavori ha optato per una soluzione meno radicale, che è consistita nell’eliminazione completa della chioma e nel taglio di tutti i rami marci, che hanno ridotto l’altezza da 18 ad appena 6 metri. Però il ‘castagno’ c’è ancora e non è detto che non possa riprendersi. E per non lasciare intentata alcuna strada per mantenerlo in vita, terminati i lavori con autogru e motosega gli esperti hanno disinfettato tutte le parti di taglio per proteggere i segmenti di rami rimasti e favorire una possibile futura ricrescita delle foglie. Una notizia, questa, che per molti potrà apparire di poco conto, ma che per gli orcianesi è, invece, decisamente importante. Perché il ‘castagno’, che da’ il nome al parco e anche al noto albergo ristorante che sorge nelle sue vicinanze, è un autentico simbolo del paese e tutti gli sono affezionati.

Non c’è un orcianese che non ha un ricordo legato al luogo in cui da ‘sempre’ giganteggia quest’albero. E la riprova sono i tantissimi post pubblicati sui social quando ieri mattina si era diffusa la notizia che sarebbe stato abbattuto. "Chi non ha giocato a raccogliere le due castagne – ha scritto ad esempio su Fb Laura Giovannini -, ad abbracciarlo, a starci seduto per un po’ d’ombra quando ancora aveva le sue grandi foglie. Questi ricordi ci rimarranno nel cuore. Grazie ‘castagno’ gigantesco". E ora che l’abbattimento é stato scongiurato tutti fanno il tifo per una rifioritura.

Sandro Franceschetti