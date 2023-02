Allarme crescente per il collegamento con l’Umbria L’Udc non cessa di sollecitare rapide soluzioni

La questione strade e le problematiche relative ai cantieri aperti è di estrema attualità nella nostra provincia. Sul tema interviene l’Udc provinciale che ricorda come da diverso tempo ormai siano aperti i cantieri per la messa in sicurezza di alcuni tratti della Superstrada Flaminia, la SS 3, che resta di gran lunga la arteria più trafficata dopo la autostrada e dove ormai da troppo tempo insistono cantieri sia nella galleria del Furlo che nei viadotti all’altezza di Cantiano. Marcello Mei mette in evidenza che già da un paio di anni con la realizzazione della Quadrilatero si è verificato uno spostamento verso il sud delle Marche di una buona fetta di traffico legato al turismo dall’Umbria. "Anche i lavori nella galleria del Furlo e nella tratta vicino Cantiano – afferma Mei – oltre a quelli nella vicina Umbria nella strada Contessa stanno peggiorando la situazione in particolare nel trasporto merci e sui flussi turistici con ripercussioni dirette sugli alberghi soprattutto della costa e non solo di questa. Come hanno rimarcato nel tempo varie associazioni di categoria l’impatto negativo dei cantieri sull’economia locale è notevole, ora il quadro è davvero preoccupante". E lo sarà ancora di più, aggiungiamo, perché con la chiusura della Contessa per lavori, la situazione finirà col peggiorare nettamente per più di un anno.