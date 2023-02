Allarme cyberbullismo, al via la task force. Ma crescono i casi

Il Comune di Pesaro, Unicef e la Polizia di Stato si uniscono insieme per affrontare un messaggio tanto importante quanto attuale, ovvero quello dei "Pericoli della rete". Questo infatti il nome del progetto che mira, attraverso una serie di eventi ed iniziative, a sensibilizzare ed informare i genitori sui numerosi rischi e reati a cui i loro figli possono andare incontro nel mondo del digitale.

Il primo appuntamento in programma si terrà giovedì 9 febbraio alla biblioteca Luis Braille, a Pesaro, in Baia Flaminia, alle ore 20:45. Un evento che rappresenta l’inizio di un percorso di formazione per i più grandi con l’obiettivo di contrastare, attraverso l’informazione, i pericoli della rete e che mira a formare i genitori. Alla serie di incontri prenderanno parte i volontari dell’Unicef, l’ex funzionario provinciale per l’ambiente Salvatore Circolone e la Polizia di Stato tra cui Marco Lanzi, sostituto commissario e segretario Siulp Pesaro, sul tema del bullismo e del cyberbullismo, l’ispettore Enrico Fossa per i problemi dei minori, l’ispettrice Angela De Riso. Presente anche il comune di Pesaro, all’interno del progetto, nelle vesti dell’assessore Enzo Belloni. "Un format dedicato ai più grandi che insegna loro a monitorare il mondo dove i più giovani passano la gran parte del loro tempo - racconta l’assessore Belloni - al primo evento abbiamo invitato un target di genitori che va dai 10 ai 14 anni". Di fatto, i dati riscontrati riguardo i reati di rete sono davvero eclatanti: "Circa l’80% degli adolescenti entra in contatto con episodi di cyberbullismo o di violenza di genere e nel 90% dei casi questo avviene perché non c’è un controllo o un’educazione sentimentale da parte del genitore. Ci preoccupiamo di accompagnare i nostri figli a scuola quando piove per paura degli incidenti, ma non ci preoccupiamo di tutto ciò che vivono nel mondo del web - afferma il segretario Siulp Pesaro, Marco Lanzi - I reati di questo tipo ogni anno aumentano sempre di più. Da un lato perché la formazione che forniamo porta i genitori a controllare la vita digitale dei loro figli e di conseguenza a denunciare, dall’altro perché sempre più minori attraverso gli smartphone entrano in contatto con il mondo del webin fasce d’età sempre più basse".

Teobaldo Bianchini