Allarme denatalità, stasera un convegno

Nasce dalla domanda “il figlio è ancora un dono?” il terzo incontro della rassegna "Famiglia: luogo generativo di cultura". Il tema di oggi, ore 21, all’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi a Pesaro è proprio quello della “Denatalità, fra incertezza del futuro e mancanza di speranza”, come da titolo. Interviene Gianluigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità che ogni anno organizza gli Stati generali per la Natalità ai quali intervengono personalità apicali del mondo religioso, politico e sociale italiano. Con lui, Paolo Marchionni, direttore Uoc Medicina Legale Ast Pesaro Urbino.

L’organizzazione è dell’associazione "Amici del Sindacato delle famiglie".