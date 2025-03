Allarme furti, Parri: "Addio chiavi sulla porta"

"Il nostro è un territorio che si può dire sicuro ma certo sono finiti i tempi in cui si poteva lasciare la chiave nella porta": il presidente dell’Unione Montana Alto Metauro Parri (foto), sentito sul tema della sicurezza, fa il punto in seguito al Comitato di ordine e sicurezza tenuto col Prefetto. "Va fatta attenzione soprattutto a queste ondate di furti - spiega Parri - che sono quelle che ora ci impensieriscono di più ma se analizziamo i numeri nel contesto vediamo che ci sono sicuramente zone che stanno messe peggio". Tra i metodi individuati per combattere il fenomeno il più citato è il targa system: "Stiamo parlando di un sistema di telecamere in punti strategici che da degli alert alle forza dell’ordine su tutti i mezzi che entrano nel territorio e che ricavano tutte le informazioni disponibili dalla targa. Ora questo sistema è un po’ datato e in alcuni comuni ha fatto registrare dei problemi di natura tecnica, legati ad esempio all’alimentazione. Come Unione abbiamo recepito questa problematica e messo dei fondi per ripristinare, implementare e migliorare tutto il sistema. Vogliamo incrementare e potenziare le postazioni, rendendole autonome, perché ci consentono un bel monitoraggio di chi transita. Parallelamente metteremo in pratica anche azioni per aumentare le telecamere di contesto e migliorare l’illuminazione sulle strade secondarie. La sponda arriva dalle istituzioni: "Il Prefetto sta dando una mano e ci sta vicino. Certo, c’è un problema legato alle rotazioni di organico delle forze dell’ordine sul territorio, loro stessi stimano un sottodimensionamento del 10%. Soprattutto nel servizio notturno paghiamo questa carenza ma anche il fatto di essere un territorio ampio".

Andrea Angelini