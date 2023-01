Allarme incendio al San Bartolo, spento un rogo

Scatta l’allarme incendi sul monte San Bartolo. E’ accaduto ieri mattina. Sono le 10,45 quando alla casella di posta elettronica dedicata alle emergenze arriva la segnalazione di allarme incendi nel sito del monte San Bartolo. Le notifiche indicano come zona la "D2-Porto" con relative foto. La telecamera ha inquadrato un punto in particolare, prospicente il ristorante "Il Falco": una colonna di fumo si alza da un campetto là sotto, qualcuno ha acceso un falò oppure sta bruciando qualcosa. Verificando sia dalle immagine allegate alle singole mail che dalle telecamere di sorveglianza collegate, arriva la conferma: qualcosa sta bruciando e il fumo si alza da un campo inquadrato dalla telecamera. Scatta dunque l’allarme e vengono allertati i carabinieri che girano subito la chiamata ai vigili del fuoco di Pesaro che intervengono tempestivamente: sono sul punto del rogo nel giro di pochi minuti. Quando arrivano trovano alcune sterpaglie che vanno a fuoco. Qualcuno ha pensato incautamente di fare un falò bruciando vegetazione, senza pensare che basta poco, anche con temperature non estive, per appiccare il fuoco e mettere a serio rischio il San Bartolo, già provato nella bella stagione dall’emergenza incendi. I vigili del fuoco spengono il falò e l’allarme rientra. Ma è anche grazie alla sensibilità delle telecamere che si è riusciti ad evitare il peggio. Il san Bartolo resta controllato anche in inverno.

d.e.