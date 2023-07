Allarme Incendio in Zona Baia Flaminia, Fumo Nero dalla Cucina, Ma Nessun Grave Danno

Allarme ieri pomeriggio in zona Baia Flaminia per un principio d’incendio in un appartamento. Una signora ha chiamato i vigili del fuoco dicendo che le stava uscendo fumo nero dalla cucina e che temeva l’allargamento dell’incendio.

Arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono accorti che il fumo era stato provocato da una pentola imbevuta di olio che in qualche maniera aveva avuto un inizio di combustione con fumo nero.

E’ stato necessario mettere in sicurezza la cucina e tranquillizzare la signora. Il fumo non ha provocato particolari danni (eccetto la pentola) ma ha lasciato un cattivo odore. Occorrerà qualche giorno per farlo passare.