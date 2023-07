Allarme ladri e truffatori rubati in casa 300 euro

Due o forse tre persone che si muovevano con un’Audi A3 grigia hanno provato a truffare ieri mattina alcune anziane di Cattabrighe con la scusa di vendere dei prodotti per la depurazione dell’acqua. Le donne non ci sono cascate e hanno richiuso la porta di casa. Il gruppetto ha poi messo a segno anche un furto, sempre a Cattabrighe, in un’abitazione.

Sono riusciti ad entrare sfruttando l’assenza dei proprietari passando dal retro. Una volta all’interno, sono andati in camera da letto per aprire i cassetti. In uno di questi hanno trovato circa 300 euro e li hanno rubati.

Pur rovistando l’intera casa, non sono riusciti a trovare altro di prezioso e pertanto sono fuggiti lasciando soltanto il segno del loro passaggio. Ulteriori segnalazioni di questa Audi A3 erano state fatte anche nei giorni precedenti ma senza riuscire ad intercettare gli occupanti la vettura. Ieri sono tornati in azione ma i controlli su questa macchina sono serrati.