Allarme lungo il Corso. Palazzo Perticari: fumo e paura. Donna intrappolata

Ore 13 e 30. Corso sbarrato verso la piazza da un’auto dei vigili urbani. Sotto palazzo Perticari Signoretti, una autoscala dei vigili del fuoco con l’appoggio di altri tre mezzi. Quindi due pantere della Polizia e un’autoambulanza del 118. Perché non appena è scattato il sistema antincendio all’ultimo piano, con nuvole di fumo che uscivano dalle finestre, s’è pensato ad una tragedia. Dentro era rimasta intrappolata, perché erano scattate i sistemi di sicurezza e quindi la chiusura automatica delle porte, anche la collaboratrice di Franco Signoretti, Maddalena Paolini, storica dell’arte e anche figlia del presidente della Provincia, Giuseppe. Che dopo l’intervento dei vigili del fuoco è stata accompagnata nell’ambulanza per accertamenti. Avendo le vie respiratorie irritate, per precauzione è stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Quando Maddalena Paolini ha varcato il grande portone dello storico palazzo era visibilmente scioccata e oltre ad un operatore sanitario aveva ai fianchi due uomini dei vigili del fuoco.

Una storia iniziata intorno alle 13 quando è scattato il sistema antincendio all’ultimo piano durante un controllo della caldaia che stavano effettuando due tecnici: la temperatura all’interno della stanza è salita notevolmente attivando l’allarme. Immediatamente è scattato anche il sistema che blocca le porte per evitare il propagarsi delle fiamme nelle altre stanze. Al terzo piano della pinacoteca-biblioteca qualcosa come 15mila libri antichi riguardanti soprattutto la storia dell’arte. Una pericolosa trappola soprattutto per Maddalena Paolini, mentre i due caldaisti sono riusciti a fuggire correndo lungo le scale per arrivare fino al Corso. Uno, quando si sono calmate le acque, è stato poi accompagnato all’ospedale per accertamenti. Comunque sotto choc.

Sul posto intorno alle 14 e 15 è arrivato correndo come un centometrista anche Franco Signoretti e cioè l’uomo che ha acquistato e restaurato e quindi trasformato in uno scrigno di tesori questo storico palazzo del centro. E’ salito all’ultimo piano ed è poi sceso per andarsi ad accertare delle condizioni della sua collaboratrice che nel frattempo aveva ripreso colore e la tensione era sparita dal volto anche se i medici l’hanno comunque trasportata prudenzialmente al San Salvatore per accertamenti. Ad osservare una situazione che inizialmente ha fatto pensare all’incendio della biblioteca di Alessandria d’Egitto, le tante persone che si sono ritrovate bloccate dalle misure di sicurezza ed hanno seguito come in un film tutte le varie fasi del soccorso. Sostanzialmente, come ha poi spiegato Franco Signoretti parlando con i rappresentanti delle forze dell’ordine, non si sono verificati danni di alcune genere sia al patrimonio librario e sia alle strutture. E a far temere il disastro sono state le nuvole di vapore (in realtà prodotto da gas inerti) che uscivano da tutte le finestre all’ultimo piano dello stabile. Finestre che sono state aperte dai vigili del fuoco che si sono precipitati su per le scale con tanto di barella al seguito proprio perché i due tecnici scendendo in strada avevano dato l’allarme dicendo che la collaboratrice di Signoretti era sostanzialmente rimasta imprigionata dentro una stanza.

