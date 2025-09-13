Allarme microcriminalità. Sos di cittadini e commercianti:: "Noi sfiniti, ladri e vandali impuniti"

Furti con scasso, scippi, borseggi, schiamazzi molesti, vessazioni di ogni sorta, vandalismi e danneggiamenti vari: sarà anche micro, ma è pur sempre criminalità di cui i pesaresi sono largamente stufi. Tra l’altro a caratterizzare la recrudescenza di un fenomeno che ha tenuto banco nei mesi di luglio e agosto, un po’ ovunque in città, c’è la “strafottenza“ di chi delinque. A Levante ne sanno qualcosa. Più di un albergatore ha denunciato il raid notturno fatto da una banda di minorenni che oltre ad intrufolarsi nei locali per rubare su commissione materiali rivendibili ha dimostrato di non avere nessuna paura di lasciare il luogo del reato. Le registrazioni della videosorveglianza a disposizione degli inquirenti mostrano il bivacco consumato per ore all’interno dei locali, prima di trafugare attrezzature varie per migliaia di euro.

In questura hanno la denuncia di un turista a cui è stato rubato il portafoglio appena parcheggiata la motocicletta e di un altro turista, un tedesco, che ha soccorso una signora buttata a terra da un gruppetto di teppisti per scipparle la borsa, in viale Trieste dopo le 24. L’uomo è intervenuto per soccorrerla ed è stato circondato dalla banda che è scappata solo dopo che altre persone sono intervenute in difesa del tedesco. Quello che i pesaresi intervistati dicono di non essere più disposti a tollerare è "la sostanziale impunità". Per veterani del turismo come gli imprenditori Fabrizio Oliva e Roberto Signorini: "servono più controlli e maggiore presenza delle forze dell’ordine. Fosse anche per deterrenza". Anche perché "molti sono minorenni – osserva Signorini –: quest’estate io stesso ho chiamato le forze dell’ordine per dei ragazzi che oltre ad essere molesti l’avrebbero finita in rissa. Senza controlli i balordi vanno a nozze". L’indignazione è corale. Stefania Lanari, titolare de Le Foglie d’oro, la libreria per ragazzi di via Almerigi, in centro storico, fa eco allo sfogo sul Carlino del ristoratore Petroccione, contitolare della pizzeria “il C’era una volta“ di via Cattaneo, vandalizzato e trafugato più volte durante l’estate. "Sono entrati qualche settimana fa, in due – racconta Lanari che ha rimesso una somma di 500 euro –. Abilissimi perché me ne sono accorta solo dopo. Mi hanno rubato dalla borsa, mentre uno mi distraeva, l’altro ha preso tutto il fondo cassa. Mi hanno seguita da fuori. Ho denunciato ma gli agenti non sono neppure venuti a prendere i video in cui si vedono benissimo le facce. Il commento di Petroccione è assolutamente condivisibile". Il nodo di tutto torna ad essere il senso di impunità. "Chi delinque non rischia nulla – ha detto Petroccione sul Carlino – mentre a pagare i danni e sostenere il costo sociale è la vittima". In pochi vogliono esporsi perché c’è sfiducia anche nel presentare le denunce o peggio, come racconta una commerciante, "è difficile denunciare perché accade che ti scoraggino. Io sono dovuta tornare una seconda volta e protestare affinché prendessero la mia denuncia. Allucinante. Se non ci sono denunce, non ci daranno mai gli agenti che servono".

Solidea Vitali Rosati