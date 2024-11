Allarme sosta selvaggia. Caos fuori dalla scuola

di Solidea Vitali Rosati

Un ingorgo pericolosissimo si crea quotidianamente in via Goito, al suono della campanella d’uscita da scuola degli alunni della primaria iscritti alla Pirandello. L’ingorgo è creato dai genitori che alla chetichella, 15 minuti prima dell’apertura dei cancelli, parcheggiano alla selvaggia, letteralmente ovunque, ingombrando non solo i lati della corsia stradale, ma sormontando lo spartitraffico che in quel punto divide due carreggiate a doppio senso di marcia per via dell’intensità e lo scorrimento veloce del traffico.

Nei giorni di pioggia il fenomeno non solo è ancora più evidente, ma ad aumentare è il rischio di incidenti, anche gravi. Ieri testimone diretta di ciò è stata la consigliera Giulia Marchionni che preparrà una interrogazione per stimolare con urgenza un’azione preventiva a tutela dell’incolumità, prima di tutto, dei bambini. "Passavo per caso in via Goito – osserva Marchionni – e mi sono trovata un tappo, tra auto, bambini tirati dalla fretta dei genitori che attraversavano dove non è consentito per raggiungere la propria auto, appoggiata alla meno peggio a lato della strada. In diversi avevano fermato l’auto sormontando l’alto spartitraffico che in quel punto è caratterizzato da un filare di alberi. Sotto la pioggia, l’unica parvenza di sicurezza era demandata all’inserimento delle quattro frecce. Capisco tutto , ma quando da via Nanterre si gira in via Goito la visibilità non è piena e dovendo immettersi in una carreggiata dove il traffico scorre veloce, moderare l’andatura può non essere sufficiente ad evitare un incidente se ti trovi un’auto parcheggiata dove non ti aspetti. Non sono stata l’unica ad inchiodare". Cosa fare? "Per un intervento d’urgenza avrei voluto chiamare la polizia locale: non possiamo aspettare che accada qualcosa di grave per renderci conto del problema. Consapevole che gli agenti, di un corpo sottoorganico, non possano garantire tutti i servizi, sarebbe calzato coinvolgere in un progetto ad hoc i volontari di protezione civile. E’ vero che l’ingorgo dura 15 minuti in tutto, ma lo scenario di questa mattina merita di essere attenzionato". La questione non è nuova: Il pericolo è maggiore quest’anno perché lo storico ingresso su via Nanterre è chiuso per via dei lavori alla nuova mensa della Pirandello. Alla Pirandello è memorabile la pretesa di un genitore che, multato, andò dall’allora preside per farsi rimborsare la multa presa. Perché i genitori non sfruttano una soluzione alternativa ideale? Il parcheggio di via Largo Donatori del Sangue è attaccato da un prato al terzo ingresso della scuola. Va bene la fretta, ma così si sfida troppo la buona sorte.