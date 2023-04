Allarme suicidio al porto Scarpe e biglietto d’addio Per la polizia è uno scherzo

Sembrava tutto drammatico. Era invece una messinscena. Non si è gettato quasi certamente nessuno nel porto canale di Pesaro. I sub dei vigili del fuoco hanno scandagliato ieri il fondale, che arriva a 3 metri di profondità, dopo l’allarme per il ritrovamento di un paio di scarpe appese al ponte di Soria e di un foglio con la scritta "ciao a tutti, non voglio disturbare, io". Vero che le scarpe erano state viste nello stesso punto già da qualche giorno ma è il foglio apparso ieri mattina ed ha messo in moto le ricerche per un probabile suicida che poteva esser stato inghiottito dalle acque del fiume. Così sono stati chiamati i vigili del fuoco di Pesaro e fatti arrivare i sub da Teramo per scandagliare il fondale per diverse decine di metri. Dalle ricerche effettuate dalle squadre di sub dei vigili del fuoco non è stato trovato nessuno né ci sono elementi che possono far pensare ad un suicidio. Anzi, per la polizia locale si tratta di "procurato allarme" da parte di qualcuno ancora ignoto. Non risultano denunce per la scomparsa improvvisa di qualcuno né ci sono immagini registrate dalle telecamere della zona che testimoniano la caduta in acqua di una persona. Mancano anche eventuali testimoni che possano aver visto un uomo o una donna fare una scelta così drammatica come quella di gettarsi in acqua saltando giù dal ponte di Soria. Si è trattato quasi sicuramente di una bravata di cattivo gusto che ha richiesto la mobilitazione di alcune squadre di vigili del fuoco. Le indagini per risalire all’autore della quasi certa bravata sono affidate alla polizia locale che è intervenuta sul posto.

Le ricerche in acqua si sono poi concluse nel pomeriggio dopo aver ispezionato una vasta area intorno al ponte.