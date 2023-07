Corsa agli allarmi antifurto: il ‘nebbiogeno’ va a ruba. Bastano 600 euro e il ladro annaspa

Pesaro, 16 luglio 2023 – Aumenta ogni anno del 30/35% la richiesta di apparecchi di vigilanza, interni ed esterni, per le proprie case nei mesi estivi, soprattutto adesso che le vacanze si fanno sempre più vicine. Non è cosa nuova e nemmeno per questo 2023 il trend cambia. Di nuovo, però, c’è l’evoluzione che la tecnologia anche in campo di vigilanza e sicurezza ha fatto in questi ultimi anni. In tanti, non a caso, decidono di affidarsi ad apparecchi sempre più digitalizzati che forniscono informazioni in tempo reale sulla presenza di intrusi fuori e dentro le abitazioni, ma tra i più interessanti in commercio - adatti principalmente a negozi come tabacchi, gioiellerie e ottiche - c’è l’allarme antifurto nebbiogeno che agisce direttamente dentro le attività creando una nebbia fitta fumogena che azzera la vista al ladro: che se non vede, non ruba.

"È un apparecchio che a Pesaro abbiamo in circa 20 negozi e che ha un costo che va dai 600 ai 650 euro – escluso di costo d’installazione - . Lo inseriamo principalmente in locali dove si possono sottrarre oggetti di valore in poco tempo. Questo antifurto agisce immediatamente e azzera ogni possibilità", spiega Paolo Nicolini della "A.S Tecnologie di sicurezza".

Ma le richieste maggiori Nicolini le ha per un sistema di rilevazione con telecamere incorporate che trasmette, in tempo reale, le immagini dell’abitazione sia ai proprietari di casa sia alle forze dell’ordine. Tecnologia che, giusto qualche settimana fa, ha fatto scampare il pericolo in una villa tra Pesaro e Fano: "Mi hanno richiamato i clienti raccontandomi l’accaduto – spiega Nicolini -, il sistema d’allarme ha fatto il suo dovere. La notifica è arrivata direttamente al centralino della Polizia che si è precipitata sul posto e ha visto segni di forzatura nell’abitazione". I presunti ladri non sono riusciti a rubare nulla, l’allarme è suonato grazie ai rilevamenti e il tempestivo intervento delle forze dell’ordine nell’abitazione hanno evitato il colpaccio".

Sempre in riferimento ai nebbiogeni, anche Alessandro Giuliani, titolare della "Vigilar", ne sa qualcosa: "A Pesaro ne abbiamo installati circa una quindicina, dal costo di 1200 euro ad apparecchio o a noleggio da 80 euro al mese circa. Parliamo di sensori a doppia o anche tripla tecnologia, collegati ad una caldaia che, una volta rilevato l’intruso, satura e spara il fumogeno nell’ambiente rendendo praticamente impossibile il compimento del furto. Tra i più richiesti nelle abitazioni, quelli perimetrali interni ed esterni dotati di videocamera e fotocamera, con tecnologie a bluetooth e wi-fi" di un canone mensile, compreso di vigilanza attiva 24 ore, di circa 80 euro.

“Il problema, in realtà, è sempre lo stesso. In estate i furti aumentano, le persone sono meno a casa e la richiesta di allarmi cresce. Anche per noi, il sistema più venduto è quello di processione dei varchi, interni ed esterni. In poche parole – spiega Roberto Mari della M.G Impianti di sicurezza di Pesaro -, questi impianti riescono a percepire il pericolo di sconosciu ti ancor prima che questi riescano ad entrare nelle abitazioni".