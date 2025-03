All’Arzilla una scuola elementare tutta riqualificata: per l’ecologia

Centoventi bambini ieri hanno applaudito davanti ad una mossa straordinaria: con i lavori di riqualificazione energetica fatti sulla loro scuola a Santa Maria dell’Arzilla e su altri 134 edifici all’interno del Comune di Pesaro, si risparmierà di immettere nell’atmosfera oltre 1000 tonnellate di inquinamento da anidride carbonica. "Per assorbire la stessa quantità – ha riassunto soddisfatto il sindaco Andrea Biancani – servirebbe l’impegno quotidiano per un anno intero di 800 alberi". A spiegare l’arcano è intervenuta l’assessore alle manutenzioni Mila Della Dora: che ha parlato di "un risparmio energetico del 5% su tutto il parco impiantistico del Comune di Pesaro, pari a oltre 587.800 kWh all’anno". Infatti sono stati questi i risultati illustrati, ieri, durante la cerimonia di fine lavori per la riqualificazione energetica avvenuta sulla scuola primaria “Arca delle Colline” di Santa Maria dell’Arzilla. I lavori: sostituzione degli infissi con nuovi modelli in Pvc a vetrocamera, l’impermeabilizzazione e coibentazione delle coperture, e l’installazione di un sistema “a cappotto” sulle pareti esterne, oltre alla sostituzione di 3 caldaie su 20 edifici.

"I lavori sono stati realizzati da Siram Veolia – ha spiegato Della Dora –. un Gruppo che opera da circa un secolo in Italia nei servizi di efficienza energetica e produzione locale di energie rinnovabili. Questi interventi contribuiranno a migliorare il comfort e la vivibilità delle strutture scolastiche, riducendo le emissioni. La riduzione prevista delle emissioni di CO2 ammonta ad oltre 1.000 tonnellate nell’intero periodo di durata della proroga, equivalente all’assorbimento annuale di CO2 di oltre 800 alberi". Una spiegazione tecnica che ha generato gli applausi dei molti non addetti ai lavori. Tra questi la preside dell’Istituto Pirandello, Lucia Bumma e la direigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Alessandra Belloni: "Un plesso meraviglioso, la cui bellezza esterna rispecchia quella di chi la abita. Ringraziamo il Comune per l’impegno mostrato".