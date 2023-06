All’assalto del treno a vapore Tre nuove date disponibili

Un successo. Non si può definire altrimenti la corsa del ‘debutto bis’ del treno storico sulla ferrovia Pergola-Fabriano tenutasi domenica, dopo lo stop imposto dall’alluvione del 15 settembre. Le carrozze degli anni ‘30 - trainate dalla locomotiva a vapore più antica d’Italia, risalente al 1907 – erano complete in tutti i loro posti, complessivamente circa 380, con persone arrivate anche da Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Veneto, Piemonte e Lombardia. E sono già entrambe sold out anche le prossime due corse in programma: quella del primo luglio e del giorno successivo.

Per questo, l’agenzia Criluma Viaggi di Ancona, che cura il servizio, ha già reso note sul proprio sito internet altre date: sono quelle del 10 e 26 agosto e del 24 settembre, per le quali, a breve, sarà possibile effettuare le prenotazioni. Al prezzo consueto: 55 euro per gli adulti (compreso pranzo e visite ai musei lungo il tragitto), che diventano 30 euro per i bimbi da 6 a 12 anni e appena 7 euro per quelli dai 3 ai 6 anni. Per prenotare è sufficiente collegarsi al sito web crilumaviaggi.com.

Va considerato che nel pacchetto del viaggio sui vagoni anni 30, trainati dalla locomotiva a vapore, che sarà sostituita in alcuni casi da una appena più ‘giovane’ diesel, sono comprese anche degustazioni di prelibatezze del territorio direttamente a bordo, unite al racconto dei luoghi e della loro storia da parte di preparati accompagnatori. Insomma, una proposta turistica di spessore, riguardo alla quale Agnese Trufelli di Confcommercio Marche Nord sottolinea: "La riattivazione del treno storico è un bel segnale, sia per gli operatori turistici, sia per i cittadini che vivono e lavorano in questo territorio. Unire costa ed entroterra – conclude – è uno degli obiettivi di Confcommercio". Da qui a dicembre le corse saranno complessivamente 14.

s.fr.