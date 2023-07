All’assemblea Confapi si è discusso di intelligenza artificiale

Venerdì scorso alla Cascina del Rose in comune di Sant’Ippolito si è tenuta l’assemblea ordinaria dei soci della Confapi, l’associazione degli imprenditori della provincia di Pesaro-Urbino guidata dal presidente Dante Damiani. Un momento importante della giornata è stato il tema trattato dal dottor Enzo Maria Le Fevre Cervini su “Digitalizzazione, Agenti Conversazionali e Intelligenza Artificiale: impatto sul mondo del lavoro e regolamentazione nell’Europa e nel Mondo“. "Le Fevre Cervini – sottolinea il presedente di Confapi, Damiani – ha toccato diversi aspetti, ma indubbiamente quello che più ha affasciato la platea è quello dell’impatto dell’intelligenza artificiale sull’economia e sul fare impresa. Nello specifico Le Fevre ha dimostrato l’operatività di ChatGPT, che può essere utilizzata per migliorare l’interazione tra le persone".

"Momenti come questi – aggiunge il presidente Damiani – devono servire per stimolare le nostre imprese, come è nella finalità della nostra Associazione che è attiva nella provincia di Pesaro-Urbino da oltre 40 anni e tra le sue finalità si prefigge di rappresentare e tutelare le piccole e medie industrie nel campo sindacale ed economico-politico; favorire inoltre, la massima personalizzazione nel rapporto con gli associati, ascoltando con attenzione le problematiche del singolo imprenditore per offrirgli un valido e competente aiuto nella sua attività. Un argomento importante e attuale come l’Intelligenza artificiale era opportuno trattarlo e l’abbiamo fatto con uno dei maggiori studiosi della materia". Le Fevre Cervini è Consigliere d’amministrazione della Fondazione Adriano Olivetti.

Amedeo Pisciolini