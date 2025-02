All’Ast stesso lavoro ma diverso stipendio, Minardi interroga

Succede all’Ast 1 che due amministrativi, due medici, due infermieri, possano fare lo stesso lavoro e percepire stipendi diversi. Anche molto diversi. E’ il frutto ’perverso’ della fusione a freddo tra Area Vasta e Azienda ospedaliera Marche nord, che se ha riunito tutti sotto lo stesso libro paga, non ha omologato stipendi e indennità (per non parlare dei ’gettonisti’ che sono tutto un capitolo a parte). Con comprensibile disappunto, per usare un eufemismo, di chi ci rimette. La questione è stata oggetto di una interrogazione presentata ieri in Consiglio regionale da Renato Claudio Minardi, del Pd: "Com’è possibile – ha domandato il consigliere all’assessore regionale Saltamartini – che ad oltre due anni dalla fusione delle due precedenti aziende non si sia ancora posto rimedio a questa anomalia?"

"E’ stato verificato – spiega Minardi – che, a seguito della fusione sul territorio di Pesaro e Urbino delle due aziende sanitarie, ad oggi i salari del personale dipendente non sono stati ancora livellati, ivi per cui donne e uomini professionisti in ambito sanitario pur lavorando fianco a fianco, con medesime funzioni e mansioni, si trovano a percepire addirittura tre stipendi diversi: i dipendenti dell’ex Marche nord, quelli dell’ex Area vasta 1 e i gettonisti. Le disparità salariali tra soggetti di pari grado che ricevono emolumenti diversi frutto dei vecchi contratti con le loro ex aziende, oggi fuse in Ast 1, comporta problemi notevoli per le dirigenze mediche ed amministrative e il comparto, oltre a generare malcontento tra i dipendenti che si vedono vittime di un ingiusto trattamento. Quali azioni la Regione intende mettere in atto per risolvere la sperequazione tra il personale della stessa azienda sanitaria, che tanto malcontento sta legittimamente provocando?" Secondo Minardi la causa del pasticcio è da ricercarsi nell’assenza degli atti di programmazione aziendale della nuova azienda Ast 1, ragion per cui "le due ex aziende continuano nello specifico a procedere con separatezza", con la conseguenza, "oltre al caos nella gestione dei servizi sanitari, di creare una vera e propria discriminazione tra i dipendenti". "Ennesimo esempio – conclude Minardi – di inadeguatezza dell’attuale giunta regionale, incapace di gestire le situazioni più semplici. E come sempre le conseguenze continuano a pagarle lavoratori e cittadini".

b.i.