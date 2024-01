All’asta l’ultimo libro della Biblioteca di Federico

La preziosa e immensa biblioteca dei Montefeltro riposa da secoli tra le mura del Vaticano. Pochi sanno che un libro, un solo codice, non si sa per quale motivo, sfuggì al trasloco a Roma ed è rimasto a Urbino fino ad oggi: il codice cosiddetto Santini, dalla famiglia che lo possiede. Ora quell’antico volume va all’asta. Per l’esattezza, il 27 febbraio a Milano battuto dalla casa d’aste Il Ponte.

"L’oggetto – spiegano dalla casa milanese – è al tempo stesso simbolo di eccellenza artistica nonché raro e prezioso documento storico del Rinascimento italiano. Questo sublime manoscritto urbinate del Quattrocento è stato anche dichiarato nel 2012 patrimonio culturale dallo Stato italiano".

Il codice è composto di 68 fogli, per 136 pagine disegnate interamente con macchine ingegneristiche a uso civile e militare. Nel dettaglio: 51 macchine civili, 29 macchine idrauliche, 23 macchine militari, 11 carri da lavoro, 9 navi o ponti mobili, 7 strumenti o utensili, 4 strutture lignee, 2 sistemi di rilevamento per gallerie e 1 orologio. Realizzato in pergamena, di dimensioni 21 per 15 centimetri, ha una rilegatura in pelle coeva su assi di legno con ricchi decori a secco. Magistralmente illustrato e redatto presso la corte feltresca, è databile intorno agli inizi del Cinquecento, e si colloca nel contesto dei codici illustrati di ambito di Francesco di Giorgio Martini. Il Codice Santini è tutt’ora oggetto di studio da parte di numerosi esperti i quali, ancora incerti sull’attribuzione definitiva, risultano uniformemente concordi nell’annoverarlo tra le prime testimonianze di un approccio scientifico allo studio dell’ingegneria e della meccanica: certo è che fece parte della biblioteca di palazzo ducale. lo sappiamo perché, anche se non è registrato nel primo inventario datato 1498, tuttavia è presente in quello di epoca roveresca del 1632. Gli studiosi tuttavia restringono le ricerche all’ambito di un ristretto numero di intellettuali, tra cui figurano i nomi di grandi maestri come il senese Mariano di Jacopo, meglio noto come il Taccola, Francesco di Giorgio Martini, che proprio a Urbino fu ideatore dei disegni preparatori alle settantadue formelle del Fregio dell’Arte della Guerra e Leonardo da Vinci, che studiò i disegni martiniani e possedette un suo trattato. Tra i codici che parlano di macchine antiche, il codice Santini è l’unico che presenta ancora la legatura originale. La vendita del volume è prevista nella sessione dell’asta dedicata ai Libri antichi e il libro è stimato tra i 380mila e i 450mila euro. A Urbino corre voce che la famiglia abbia tentato di venderlo prima per una cifra superiore. La casa d’aste Il Ponte ha programmato anche un’esposizione al pubblico, dal 23 al 25 febbraio nel Salone dei Cesari a Palazzo Crivelli a Milano.

gio. vol.