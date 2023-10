All’asta un disegno di Raffaello. Vale tra i 400 e 600mila euro

Andrà all’asta domani, al Dorotheum di Vienna, un bozzetto riscoperto di Raffaello, fatto in gesso rosso su carta e destinato alle Stanze papali. L’opera, dal valore stimato tra i 400mila e i 600mila euro, riporta sul retro anche dei disegni di Polidoro da Caravaggio, assistente del Divin pittore, e il professor Paul Joannides ha di recente confermato l’attribuzione per entrambi. Si tratta di un lavoro tardo di Raffaello, intitolato “Studio per la battaglia di Ponte Milvio“, bozzetto preparatorio per una sezione dell’omonimo affresco della Sala di Costantino, in Vaticano, terminato da Giulio Romano, allievo dell’urbinate.