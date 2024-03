All’Ateneo educazione alla politica: tra i prof l’ex ministro Finocchiaro

A Urbino venerdì 15 a partire dalle ore 15 si terrà la prima giornata della Scuola di Educazione alla Politica, promossa da Uniurb e dal web magazine Fuoricollana. Il primo modulo, che terminerà il giorno successivo, si intitola “Guerra contro le donne“.

Dopo la proiezione del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani“, al Cinema Nuova Luce, la testimonianza di un’ospite d’eccezione, l’ex ministro alle pari opportunità Anna Finocchiaro. Abbiamo parlato in anteprima con la senatrice.

Finocchiaro, che piacere le fa essere chiamata ad Urbino dai promotori della Scuola?

"È un grande piacere. Con uno degli organizzatori, il professor Antonio Cantaro, ci conosciamo dagli anni universitari a Catania. E poi Urbino è una città magnifica, nella quale torno molto volentieri".

Urbino è stata dimora di molte grandi donne nel passato. Ma sono delle mosche bianche…

"La storia è costellata dal silenzio sulle donne e dal silenzio delle donne. Un lavoro di disseppellimento della loro memoria lo stanno facendo alcune storiche, ma è necessario riscrivere la storia comprendendo l’esistenza e l’opera delle donne. Significa restituire alla Nazione un’identità compiuta".

A proposito, il film della Cortellesi che sarà proiettato va proprio a raccontare esistenze omesse.

"Penso che il film abbia aperto alcune porte sulla questione a persone che probabilmente su questi temi non avevano mai riflettuto abbastanza. Si ricordano spesso le 21 madri costituenti, ma dietro ognuna di loro c’erano milioni di donne".

Pensa che oggi dopo tanti anni le donne italiane ritengano ormai scontato tutto ciò?

"Secondo me ci pensano. Quando si fa una manifestazione che riguarda qualcosa che alle donne sta a cuore, la partecipazione femminile è fortissima".

Le donne in politica scendono per rappresentare la categoria?

"Sicuramente non sono lì solo per sostenere le ragioni delle donne. Portare il loro punto di vista non è portare una parzialità, ma è portare un altro punto di vista sull’intera gamma delle politiche".

Lei prima fu magistrato, poi politica. Qual era la situazione?

"Nel 1981 c’era del paternalismo. Nel giudizio che mi diedero per l’ingresso in magistratura, evidenziarono che “non traevo disagio dalla mia condizione di donna magistrato“. Poi, alla Camera, non fu facile: ancora oggi penso al tempo che ho sottratto alle mie figlie perché le riunioni che erano programmate per le 19 cominciavano due ore dopo e duravano fino a tarda notte. La politica è legata ai riti e ai tempi misurati sull’esperienza di vita maschile. Ho temuto che le mie figlie ne risentissero, invece hanno tratto dalla mia esperienza motivo per rafforzarsi".

Come si può migliorare?

"Purtroppo l’ordine del mondo è costruito a misura maschile. Alle donne viene fatto posto, ma posto nello stesso ordine. Per cui una sfida è dare le pari opportunità nelle fasi della crescita in modo che successivamente non ci siano delle situazioni già condizionate dalle scelte precedenti. Organizzarsi è possibile: basta volerlo. Basta sforzarsi di pensare che il mondo è fatto di uomini e donne". Giovanni Volponi