Alle 18 in chiesa: "Cantori nell’anima" domani a San Carlo

Il canto come elevazione spirituale e aiuto alla preghiera: "I cantori nell’anima" diretti dal maestro Giorgio Fanfulla Croci, tornano nella chiesa della parrocchia di San Carlo Borromeo, in via Nitti, domani alle 18 con un repertorio ricco e interessante, durante la celebrazione eucaristica. Saranno eseguiti: "Nada te turbe” ("Niente ti turbi,niente ti spaventi....Dio solo basta"), preghiera attribuita a Santa Teresa d’Avila. Quindi il Kyrie, canto gregoriano, a seguire il "Gloria" e "Alleluia al Redentore" di Calabrese. Durante l’offertorio: "Custodiscimi" di C.Neuf, e Sanctus Santo di G.F.Croci, "Agnus Dei" (gregoriano) e, per la santa Comunione, il canto: "Anima di Cristo" di G. Bonelli. A conclusione il "Magnificat" di monsignor Frisina.

La formazione è composta da Maria Teresa Di Matteo (cantus), Maria Teresa Terenzi (contralto), Giorgio Fanfulla Croci (tenore e chitarra classica), Tommaso Lazzarini (basso): cantori appassionati che hanno deciso di impiegare una parte del loro tempo libero nello studio del canto, con una attenzione particolare per il Gregoriano: la forma che più eleva lo spirito e aiuta a pregare attraverso la vibrazione della parola che viene, appunto, dall’animo.