Alle 19 un sit-in per solidarietà con i palestinesi

Oggi dalle 19 alle 20 piazza Matteotti ospiterà un sit-in di solidarietà col popolo palestinese. La manifestazione, promossa da un gruppo di associazioni locali (Anpi Cagli, La Pioletta, Il Girotondo, Battaglia di Paravento, Olinda e Lupus in Fabula) viene spiegata dagli organizzatori: "La manifestazione nasce dalla volontà condivisa di non restare in silenzio di fronte alla tragedia che si sta consumando nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi. Migliaia di vittime civili, distruzione sistemica di case, ospedali, scuole e infrastrutture vitali, questa è la realtà vissuta da una popolazione inerme e ormai allo stremo".

L’iniziativa segue quella di qualche giorno fa quando con un atto di forte valore simbolico il consiglio comunale di Cagli ha approvato la mozione della minoranza che impegna il sindaco e la giunta a farsi promotori presso il Governo italiano del riconoscimento dello Stato di Palestina, "come Stato sovrano e indipendente, in conformità alle risoluzioni delle Nazioni Unite". Ma la mozione va oltre l’espressione di un principio secondo il Gruppo Consiliare Fare Comune. Spiega Alberto Mazzacchera (foto sotto): "A Cagli si chiede, di scegliere di attivarsi concretamente per la pace e i diritti umani. Tra le misure indicate nella mozione, il Comune si impegna a sostenere la richiesta di sospensione dei trasferimenti di armi verso Israele fino al raggiungimento di un cessate il fuoco permanente. Al Comune si chiede di rendersi disponibile a collaborare, in sinergia con i privati, per favorire l’accoglienza di famiglie palestinesi, in particolare quelle con componenti bisognose di cure mediche, e ad attivarsi per promuovere percorsi di solidarietà analoghi a quelli avviati dagli enti territoriali per i profughi ucraini". La mozione chiede anche di far entrare cagli nel “Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani“.

Mario Carnali