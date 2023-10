Alle 9 la messa, quindi le scene di guerra delle associazioni storiche militari. Lorella Ventura, che perse la nonna, verrà da Milano: "Lei vive in me"

CA’ MAZZASETTE (Urbino)

Domani, per l’ 80° anniversario dell’eccidio di Ca’ Mazzasette Il Comune di Urbino, Associazione Combattenti e Reduci Pesaro-Urbino sezione di Montelabbate, associazione partigiani di Pesaro-Urbino e associazione Torre Cotogna onoreranno le vittime della strage con la rievocazione storica dell’arrivo dei tedeschi. La cerimonia inizierà alle 9 nella chiesa San Paterniano con la messa dedicata alle vittime. Quindi il corteo con la banda musicale “G. Santi “ di Colbordolo arriverà fino al monumento. Presenti il sindaco Maurizio Gambini, e i presidenti di Ancr Antonella Terenzi e dell’Anpi Matilde della Fornace. La rievocazione avverrà in piazza 1° Novembre 1943, dove le Associazioni storiche militari “The Green Liners “ e ” CRB360” interpreteranno le scene della vicenda di 80 anni fa. La narrazione storica è affidata a Antonella Terenzi, Alessandra Mindoli e Maurizio Lo Bianco.

"Non ho conosciuto mia nonna, ma attraverso le parole di mio padre che la vide morire quella mattina lei è viva in me", dice Lorella Ventura, la nipote che per l’occasione arriverà da Milano, dove ora vive. "La storia ti prende una parte di te – afferma Antonella Terenzi, organizzatrice – e ti fa sentire il peso di tragedie che diventano tue". Una targa sarà intitolata a Elso Bastianelli.