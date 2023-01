Alle “Fontane“ il rito delle carni "Famiglie a scuola di gusto per imparare l’arte dei norcini"

"Vorrei che le famiglie e i bambini tenessero viva questa tradizione, perché essa fa parte della nostra cultura contadina". Così Valerio Ferri del ristorante “Le Fontane“ di Cagli che hanno organizzato per domenica l’ennesima edizione di “Conciato e mangiato“, ovvero del rito delle carni riproposto in versione integrale, come si faceva un tempo nelle case dei contadini: "Il rito delle carni era uno dei momenti più importanti della civiltà contadina – dice – perché del maiale non si buttava niente ed esso alimentava le famiglie tutto l’anno. Domenica ricreeremo quell’atmosfera, dedicata a chi non vuole dimenticarsi di quello che eravamo e di quello che siamo e di chi vuole approcciarsi alla tavola a chilometro zero, con la certezza di quello che si consuma, premiando le produzioni e i produttori locali".

Ecco dunque il programma a cui ci si può iscrivere anche oggi telefonando allo 0721 790148 oppure 335 8356863: il laboratorio di domenica 5 febbraio inizierà alle 9 al ristorante "Le Fontane" con la lavorazione e la concia delle carni del maiale. Valerio Ferri mostrerà come si fa a ottenere un buon salame, piuttosto che un buon prosciutto. Quindi, alle 10,30, è prevista la colazione della tradizione sempre a base delle carni del maiale: "Questo era il momento di pausa per i norcini – spiega Valerio – e lo riproporremo integralmente". Quindi alle 13 il pranzo con la gran grigliata e l’insalata misticanza e a seguire i tacconi fatti in casa con farina di fave, cotiche e fagioli borlotti. Finale con gelato al limone e salsa all’arancio e dolci di carnevale.

d. e.