Alle origini della violenza Le ’Vittime riunite d’Italia’ a confronto con i politici

‘Donne ogni giorno e per sempre’ è il titolo dell’incontro promosso dall’Associazione Vittime Riunite d’Italia e patrocinato dal Comune, tenutosi a San Costanzo. Dopo i saluti delle assessore Milena Volpe e Anna Maria Sabatini, Angelo Bertoglio, presidente dell’Associazione Vittime Riunite D’Italia e moderatore dell’incontro, ha dato la parola a Monica Dimonte, psicologa e autrice del libro ‘12 ore per vivere o morire’. La Dimonte, tra un passaggio di lettura del suo libro e momenti di analisi di fatti e situazioni, si è più volte soffermata sulle origini della violenza, punto chiave per conoscerla, capirla e prevenirla. Subito dopo, si é passati al dibattito e agli interventi di amministratrici e amministratori: Elisabetta Foschi, Cinzia Petetta, Romina Pierantoni, Carla Cecchetelli, Lucia Tarsi, Margherita Mencoboni, Sabina Stortiero, Ramzi El Asmar, Giuseppe Pierpaoli e Boris Rapa. Toccanti le parole di Anna Capponi, che da 10 anni combatte per lòa verità dopo essere stata molestata sul luogo di lavoro.

s.fr.