Alle Superiori cellulari proibiti . Ma il problema è dove tenerli. Presidi a caccia delle soluzioni

Il divieto di usare il telefonino a scuola, da quest’anno, scatta alle superiori. L’indicazione del ministro Valditara è perentoria: non solo lo smartphone dovrà restare spento durante l’orario delle lezioni, ma anche nell’intervallo. Ogni studente delle superiori in provincia ha almeno uno smartphone. Questo vuol dire che dal 15 settembre, primo giorno di scuola, “i sorvegliati speciali“ saranno 17.268. E’ opinione diffusa tra presidi, insegnanti ed educatori che il movente del provvedimento – già imposto l’anno scorso nelle scuole medie – "sia valido e condivisibile. Il problema, se c’è, è come dare attuazione al divieto". Sono di questo parere Riccardo Rossini, presidente regionale dell’Associazione presidi e Roberto Lisotti, preside del liceo più grande della Marche. Il ministro all’Istruzione Valditara ha spiegato – citando, a supporto del divieto, studi e analisi scientifiche tra cui quella dell’Istituto superiore di Sanità – le ragioni alla base del divieto: "l’uso problematico dei social media tra gli adolescenti ha subìto un notevole incremento con significativa diffusione di casi di dipendenza". Fanno parte del problema l’aumento dei disturbi dell’umore; la maggiore esposizione ad attacchi di ansia e simili. Inoltre dai dati è emersa la riduzione della capacità del singolo alla concentrazione e all’apprendimento, con conseguente impatto negativo sui risultati scolastici.

Se la causa è nobile, ad essere problematica è l’attuazione. "Ogni scuola, dice la circolare ministeriale, dovrà organizzarsi in merito – osserva Lisotti –. Se il sequestro non è nella norma, la possibilità di organizzare una forma di deposito volontario dei cellulari non mi sembra una strada percorribile: non so le altre scuole, ma il Mamiani non ha le possibilità di garantire una sorveglianza per degli smartphone il cui valore supera spesso i mille euro. E tantomeno posso chiedere al personale di farsi carico di altre reponsabilità, anche a fronte di piccoli danneggiamenti". Cosa farà? "Riunirò gli organi collegiali – spiega Lisotti – per definire l’aggiornamento del regolamento della scuola. Insieme verranno stabilite delle sanzioni, come le note, che andranno ad impattare sul voto in condotta. Questo pesa nella promozione come nella definizione del voto finale all’esame di maturità. Fin da subito invece continueremo con l’educazione all’uso consapevole del telefonino. Sono anni che invitiamo esperti ed educatori a scuola per raccontare opportunità e insidie del web".

Rossini ha giocato d’anticipo: "In due classi accomunate dal percorso sperimentale della cosiddetta “pagella senza voto“ – spiega – abbiamo chiesto ai ragazzi di decidere, insieme ai propri insegnanti, le regole per evitare l’uso del telefonino in classe. Con una colletta i ragazzi hanno acquistato una scatola attrezzata di serratura e la chiave è stata affidata al capoclasse. In due anni di sperimentazione non è successo nessun incidente e l’obiettivo è stato raggiunto". Tutti hanno aderito? "Solo un ragazzo non ha voluto consegnare il proprio telefonino– ha detto Rossini –. L’ha tenuto spento nel proprio zaino, tutto l’anno scolastico, ligio al pari degli altri. Su di lui la “moral suasion“ dei compagni, uniformatisi alle regole stabilite dal gruppo classe, ha agito efficacemente. Dal punto di vista educativo il risultato è stato ottenuto perché i ragazzi si sono autogestiti, responsabilizzati sull’uso giusto del telefonino che aggiungo non va demonizzato. E’ uno strumento pieno di funzionalità: negarlo ci farebbe perdere credibilità agli occhi dei nativi digitali. Così come sarebbe altamente diseducativo minacciare punizioni inattuabili o non riuscire a garantire i controlli".

Quindi?"All’Istituto agrario Cecchi ogni classe, insieme agli insegnanti, stabilirà le modalità con cui rispettare il divieto di uso del telefonino a scuola". Pensa che per la scuola sia un aggravio di responsabilità? "La scuola, in questo caso, è la prima a dimostrare il coraggio di agire verso una direzione impopolare: l’abuso del telefonino che è nei costumi di oggi. Diciamola tutta – osserva Rossini –. Se i minorenni ne abusano è anche perché hanno avuto pessimi esempi dagli adulti, in casa e fuori".

Solidea Vitali Rosati