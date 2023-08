Alleanza Pergola-Campofilone per tartufo e maccheroncini

Al ristorante Nostrano di Pesaro sono stati presentati i ‘’Week-end e Soggiorni Gourmet’’, un pacchetto turistico pensato e proposto in occasione della 26ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola che si terrà le prime tre domeniche di ottobre, in collaborazione con sei chef stellati marchigiani. E’ stata l’occasione per celebrare un matrimonio illustre, un’unione del gusto tra i Maccheronici di Campofilone e il Tartufo Bianco Pregiato di Pergola, due grandi eccellenze marchigiane.

Una serie di proposte per visitare le Marche, in particolare Pergola e il territorio durante la 26ª edizione della Fiera. Itinerari gourmet che permetteranno di vivere l’esperienza autentica della Fiera del Tartufo di Pergola e conoscere da vicino il re della tavola, sua maestà il Tartufo e i famosi Bronzi dorati. Nelle prime tre domeniche di ottobre si potrà vivere l’esperienza di cooking show condotti dagli chef stellati. Nello specifico per domenica 1 ottobre alle 11 è previsto il cooking show con lo chef Pierpaolo Ferracuti (Ristorante “Retroscena“) e alle 19 quello con lo chef Enrico Mazzaroni (Ristorante Il Tiglio); domenica 8 alle 11 sarà il turno dello chef Davide Di Fabio (Ristorante Dalla Gioconda) e alle 18 l’appuntamento è fissato con lo chef Stefano Ciotti (Ristorante Nostrano); si chiude domenica 15 alle 11 con lo chef Nikita Sergeev (Ristorante L’Arcade) e alle 19 con lo chef Enrico Recanati (Ristorante L’Andreina).

"Questo progetto è frutto di una collaborazione istituzionale importante – ha detto Sabrina Santelli, assessore di Pergola – abbiamo voluto valorizzare una proposta del direttore dell’Atim Marco Bruschini per valorizzare la Fiera di Pergola, con la collaborazione della Regione Marche e con l’Accademia mondiale del tartufo nel mondo".

"La collaborazione con il Comune di Campofilone – ha dichiarato Simona Guidarelli, sindaco di Pergola – è per valorizzare un’altra eccellenza marchigiana che esalta ancora di più il tartufo". "Ben felici di convolare a nozze con Pergola – ha sottolineato Gabriele Cannella, sindaco di Campofilone accompagnato dall’assessore Ercole D’Ercoli – due grandi testimonial dell’enogastronomia: il Tartufo Bianco Pregiato di Pergola e i Maccheroncini di Campofilone unica pasta all’uovo secca IGP d’Europa che è il volano di tutto il nostro turismo".

"Prodotti unici – ha dichiarato Marco Bruschini, direttore Atim accompagnato da Alberto Mazzini di Marche Outdoor –, chef straordinari insieme per destagionalizzare il turismo marchigiano". "La grande ristorazione unisce le Marche – ha rimarcato Giuseppe Cristini, direttore dell’Accademia del Tartufo nel Mondo – i popoli e propone il territorio ai massimi livelli nel panorama enogastronomico mondiale". "L’autenticità dei luoghi e delle persone – ha sottolineato Federico Scaramucci patron di Raffaello Travel Group Hospitality – è la chiave di volta della proposta studiata per la 26ª Fiera Nazionale del Tartufo di Pergola, dove l’offerta del prodotto turistico si sposa appieno con l’esperienza offerta al visitatore". "Territorio e prodotto si uniscono in una comunicazione corretta e promozione intelligente – ha puntualizzato Antonella Brancadoro, direttrice delle città del Tartufo – per il coinvolgimento del viaggiatore". In chiusura degli interventi il padrone di casa, lo chef stellato Stefano Ciotti che sarà in scena a Pergola proprio domenica 8 ottobre alle 18, è passato dalla teoria alla pratica con il supporto della sua brigata proponendo un menù gourmet in linea con la presentazione dell’iniziativa.

Luigi Diotalevi