Alleanza Pesaro e Fano sui rifiuti "Mms esca da Aurora e sposi Aset"

Da Fano arriva una ciambella di salvataggio per il problema della gestione dei rifiuti, dopo la messa in cantina della discarica di Riceci a Petriano. A mettere sul tavolo il calumet della pace tra le due città, un gruppo di ex amministratori e tecnici che stanno raccogliendo adesioni anche in maniera trasversale sia nel mondo politico ma anche tra gli industriali. Nei prossimi giorni questa proposta, che ruota intorno alla discarica di Monteschiantello che ha ancora molti anni di vita, e che quindi potrebbe accogliere anche i rifiuti previsti per Riceci, verrà resa pubblica.

Come aggirare gli ostacoli e le divergenze che separano Pesaro e Fano da diversi anni? Attraverso la creazione di una nuova società di scopo che mette nel conto l’uscita di Marche Multiservizi da Aurora, la ‘scatola’ la cui maggioranza è in mano ad una società di San Marino. Il documento non è noto nei particolari. Se poi la pietra lanciata nello stagno politico provinciale possa tradursi tecnicamente in qualcosa di concreto, è difficile dirlo. Comunque da Fano arriva una possibile soluzione. In uno dei passi del documento si legge: "Non si capisce perché Marche Multiservizi al posto di ricercare partner in paesi esteri (San Marino), non abbia pensato a cio che si ha di valore nel territorio provinciale. Contigua a Mms c’è una società di gestione di prim’ordine nella gestione dei rifiuti come quella di Aset che comprende buona parte dei comuni della vallata del Metauro con capofila Fano e con un impianto dalle potenzialità strategiche come la discarica di Monteschiantello. Sarebbe forse troppo intelligente – continua il documento – creare oggi una società di scopo tra i due players, Aset e Marche Multiservizi e magari altri soggetti di pubblico interesse che affronti il tema della gestione dei rifiuti in un ambito territoriale, in sintonia con il piano regionale che valorizzi e sviluppi il polo di Monteschiantello?".

Seguendo questo filo conduttore – il documento è fortemente critico su come è stata gestita l’operazione Riceci –, il gruppo di politici, tecnici e industriali che lanciano la proposta, aggiunge: "Noi siamo convinti che la scelta di ritornare ad un tavolo programmato tra i territori e la Regione toglie gli alibi alle reciproche responsabilità e soprattutto rimette in movimento una programmazione corretta. Un metodo trasparente toglie lo spazio alle scorribande individuali e agli interessi speculativi che nel settore dei rifiuti sono molto presenti". Questa la sostanza del documento che è nelle mani di partiti e industriali, molti dei quali non hanno visto bene il legame tra Confindustria e Marche Multiservizi.

