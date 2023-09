Alleanza tra tartufo e sakè: una nuova diplomazia del gusto

Tartufo e sakè: un abbinamento inedito che potrebbe diventare presto un nuovo classico. È di qualche giorno fa la prima “sperimentazione“ di questa accoppiata, avvenuta a Roma nella sede della Confederazione Italiana Agricoltori, sotto l’egida della JIEF (Japan Italy Economic Federation), dell’Ambasciata del Giappone in Italia e del ministero degli Esteri italiano, rappresentato dalla sottosegretaria Maria Tripodi (foto). E in tutto ciò c’è lo “zampino“ di Mercatello e Piobbico, grazie all’Accademia del Tartufo nel Mondo, diretta da Giuseppe Cristini, e all’Istituto Alberghiero “Celli“. "A molti potrà sembrare un abbinamento inaspettato – ha detto l’ambasciatore giapponese Satoshi Suzuki – eppure in realtà tartufo e sakè si sposano alla perfezione". Gli studenti dell’Alberghiero di Piobbico hanno ideato una ricetta che consisteva in delle tagliatelle al formaggio cremoso con tartufo e sakè, il primo abbinamento in assoluto di una serie che, se verrà fatta propria dagli chef mondiali, potrà portare tante altre combinazioni interessanti. "Abbiamo siglato – spiega Cristini – un “patto del buongusto“, due materie prime eccezionali e identitarie, uniscono le culture".