Alleanza Verdi Sinistra:: "Legge regionale sul clima e salario minimo"

Attenzione all’ambiente e al sociale, tradotti in una legge regionale sul clima e nella proposta del salario minimo a 9 euro l’ora. Sono questi i temi del programma elettorale della coalizione di centrosinistra su cui si sono concentrati i candidati provinciali di Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni regionali, che si sono presentati l’altro ieri in vista dell’appuntamento elettorale. Sette candidati, quattro donne e tre uomini, introdotti dalla segretaria Adriana Fabbri. Tra loro c’è chi è alla prima esperienza politica e chi invece ha già ricoperto incarichi come Gianluca Carrabs, capogruppo Avs in consiglio comunale ad Urbino: "Abbiamo grandi aspettative su quello che potrà essere il risultato di queste elezioni – dice –. Abbiamo lavorato tanto anche alla redazione del programma di coalizione che parla molto chiaro del nuovo modello produttivo delle Marche, un modello che vada verso la sostenibilità e la transizione ecologica". Poi il patto per il lavoro, "con la proposta del salario minimo a 9 euro l’ora per noi è determinante". Nella lista anche Samuele Mascarin, attuale consigliere comunale di Fano ed ex assessore: "Crediamo di poter dare una spinta in più alla coalizione di centrosinistra e alla candidatura a presidente di Matteo Ricci".

Nella lista di Avs, tra chi ha già avuto esperienze amministrative anche Sabrina Santelli, ex assessore comunale di Pergola, che ha parlato di una campagna elettorale "piena di fango, soprattutto per il centrosinistra. Noi vogliamo invece dare importanza alle proposte. Tante sono state le battaglie portate avanti anche a fianco dei comitati civici (come quella contro la discarica di Riceci, ndr.)". In lista anche l’assessore all’Ambiente del Comune di Gradara, Arianna Denti, che ha parlato degli "ottimi risultati ottenuti in termini di sostenibilità ambientale dal Comune, che vorrei portare anche in Regione". Tra i candidati anche Tatjana Cinquino, operatrice sociale, di Terre Roveresche, alla sua prima esperienza politica; Vilella Enrichetta, pensionata ed ex responsabile area trattamentale del carcere di Villa Fastiggi, che si è concentrata soprattutto sul tema delle carceri marchigiane ed Alessandro Panaroni, pesarese, docente di chimica analitica e membro dell’esecutivo comunale di Europa Verde.

ali. mu.