"Allenare la vita": in tanti per il libro di Alberto Pellai

Grande successo di pubblico per l’incontro sul tema dell’educazione e della crescita personale, organizzato dal comune di Tavullia, che ha ospitato per l’occasione Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta e scrittore che si occupa da anni di temi educativi e di problematiche relative alla crescita dei bambini e dei ragazzi. Genitori, educatori e insegnanti hanno riempito la palestra comunale in via Aldo Moro per ascoltare la presentazione del suo libro ‘Allenare alla vita’. La serata è iniziata con la lettura da parte del sindaco Patrizio Federici del messaggio di saluto del presidente del consiglio della regione Marche, Dino Latini. Durante l’appuntamento Pellai ha affrontato due temi molto critici che i ragazzi si trovano ad affrontare durante la crescita come l’impegno e la fragilità.