"All’entroterra occorre il punto di primo intervento"

La sanità è sempre tra i primi pensieri dei sindaci dell’entroterra: qui, distanti dai centri principali, il diritto alla salute non è una cosa banale, soprattutto in caso di emergenza che richieda l’accesso alle cure in tempi rapidi. Nicolò Pierini, sindaco di Piandimeleto, qualcosa in Regione si sta muovendo sul tema sanità?

"Reputo ottimo l’intervento della Regione su quanto si andrà a creare a Pesaro con un nuovo ospedale che rappresenta una opportunità per tutto il nord delle Marche ed anche per il nostro entroterra: avere un ospedale grande e attrezzato come riferimento vicino non può che farci piacere. Ringrazio gli assessori Saltamartini e Baldelli, e vorrei che diventasse un’eccellenza come lo è il Torrette di Ancona".

Pesaro però è ben distante da Piandimeleto...

"Verissimo, ma qui torna lo schema di cui si parla sempre: i grandi centri per quando ci sono emergenze o patologie che lo richiedono ma anche dei riferimenti sul territorio. Quello di cui abbiamo bisogno, a parer mio, è un intervento strutturale che riguardi l’ex ospedale Lanciarini di Sassocorvaro. Quello che la gente ci richiede non è solo un ospedale ma principalmente un punto di primo intervento per le emergenze. Se ci fosse un incidente, ad esempio, il primo pronto soccorso vicino è Urbino, che spesso è intasato: ho testimonianze di cittadini che mi riportano di essere stati in attesa nel pronto soccorso ducale anche per una giornata intera. Quello che ci serve come entroterra, almeno in quesa fase, è un punto di primo intervento dove accedere in emergenza per stabilizzare le situazioni più gravi e per le prime cure, per poi essere smistati nei punti di eccellenza".

Sull’ospedale Lanciarini si è detto e scritto di tutto ma nei fatti com’è la situazione?

"In questo momento Sassocorvaro è nel limbo, come ci è stato detto all’Assemblea dei sindaci dopo la formazione delle aziende sanitarie. Il direttore Carelli ha lasciato uno spiraglio di intervento, dei piccoli passi ci sono. Ora è attivo un Punto Assistenza Territoriale ma non basta, non è sufficiente proprio in caso di emergenza. Quello che chiediamo come entroterra è punto di primo intervento. Ad oggi non ha senso chiedere un pronto soccorso e, anche in virtù della carenza di medici, sarebbe fantascienza richiedere l’apertura dell’ospedale. Certo, se non fossero stati chiusi dall’amministrazione Ceriscioli si sarebbe potuto anche provare a forzare per una riapertura ma con lo smantellamento non è possibile, almeno nell’immediato".

Quali i prossimi passi?

"A breve assieme agli altri colleghi sindaci dei comuni del Montefeltro chiederemo un incontro con l’assessore Saltamartini e il direttore generale Carelli per capire a cosa poter puntare per l’ospedale di Sassocorvaro".

Andrea Angelini