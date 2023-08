Allerta arancione per temporali Fiorenzuola: chiusa strada del mare

Il rischio temporali da allerta arancione moderato in tutte le Marche è stato diramato dalla protezione civile per la giornata di oggi, mentre è anche allerta gialla per rischio idraulico fino alle 12 in particolare nella provincia di Ancona, che comprende Senigallia e il suo hinterland, per il rischio di esondazione del Misa. "Per via dell’allerta meteo a Pesaro oggi resterà chiusa, anche ai pedoni, la strada per il mare di Fiorenzuola – informa l’assessore alla protezione civile, Enzo Belloni –: unica via, in tutto il Comune, per cui esiste questa disposizione precauzionale". L’assessore regionale Stefano Aguzzi osserva: "In tutte le Marche c’è rischio di temporali, grandine e dissesto idrogeologico – spiega –. Solo in alcune zone, come Ancona, c’è il rischio di potenziali esondazioni. Il rischio di temporali è diffuso, con rovesci improvvisi. Le zone montane sono più a rischio. Le piogge sono certe, speriamo non ci siano fenomeni eccessivi".