Allerta meteo arancione a Pesaro, ma il sindaco Biancani: "Le scuole rimarranno aperte"

Pesaro, mercoledì 2 ottobre 2024 - "Domani, giovedì 3 ottobre, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno regolarmente aperte. Aggiornamenti o cambiamenti, dovuti al peggioramento delle condizioni meteo, verranno comunicati in tempo reale attraverso le pagine istituzionali del Comune di Pesaro".

Con queste poche semplici parole il sindaco di Pesaro Andrea Biancani, ha comunicato poco fa la sua scelta controtendenza. E sui social sta incassando già qualche critica.

Mentre i sindaci di Fano, Mondolfo, Senigallia, Falconara e Ancona dopo le valutazioni del pomeriggio hanno scelto, in via precauzionale, di interrompere le attività scolastiche (nidi compresi) per paura di nuove alluvioni, Biancani temporeggia e invita a restare aggiornati.

Le previsioni meteo di domani parlano di 90 millimetri di pioggia nel nostro territorio, con precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti nel settore centro settentrionale della regione dove le cumulate potranno risultare puntualmente elevate. Che si traduce in allerta arancione, idraulica e idrogeologica sul centro-nord delle Marche, per la giornata di domani secondo il bollettino della Protezione civile.

Date le condizioni medie di saturazione dei suoli, si prevedono quindi criticità idrogeologiche diffuse e innalzamenti significativi del reticolo idrografico, in particolare nella porzione centro settentrionale nella seconda parte della giornata di giovedì.