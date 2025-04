All’hotel Clipper c’è "Salsedine". Si inaugura il cocktail-bar

Si chiama "Salsedine" il nuovo locale nato all’interno degli spazi appena ristrutturati dello storico hotel Clipper di viale Trento. Un cocktail bar dedicato ad apericene e brunch che sarà inaugurato ufficialmente venerdì. "La mia famiglia gestisce questo hotel dal 1971 – spiega Roberto Gasparini, che oggi insieme alla sorella Vanessa guida la struttura – ed è sempre stato un punto di riferimento per la clientela nazionale ed internazionale. Tanti sono stati gli interventi di ristrutturazione che l’hanno visto protagonista ed oggi, continuando ad investire e a guardare al futuro, abbiamo voluto dar vita a questo nuovo progetto, rafforzando anche il legame tra l’hotel e la città. L’idea infatti è quella di realizzare uno spazio aperto a tutti, anche a chi non alloggia in struttura. Una tendenza già affermata nelle grandi capitali europee che noi con ‘Salsedine’ abbiamo voluto portare anche a Pesaro. Il risultato è quindi un ambiente contemporaneo – aggiunge – aperto tutto l’anno, che ospita il banco bar più grande delle Marche, con una zona dedicata allo show cooking per eventi gastronomici".

Roberto Gasparini ci tiene a sottolineare come questo nuovo locale "guardi alla vocazione turistica e culturale di Pesaro, cercando di entrare in sinergia con la crescente centralità dell’Auditorium Scavolini". Dopo l’inaugurazione di venerdì, due sono gli eventi in programma nel weekend del 10 e 11 maggio, durante i quali sarà presente anche Federica Di Lieto, concorrente di Masterchef 10, che preparerà le sue creazioni in diretta davanti agli ospiti. Ad accompagnare ogni portata saranno presenti anche due bartender che proporranno cocktail dedicati. "Questo nuovo spazio – dice l’assessore alle Nuove Opere, Riccardo Pozzi – dimostra ancora una volta l’attaccamento della famiglia Gasparini a questa città. Questo dà fiducia anche all’amministrazione, perché vuol dire che gli investimenti che stiamo facendo per ammodernare la città ed in particolare la zona mare, sono da stimolo anche per gli imprenditori che qui decidono di investire. Ci auguriamo che anche altri seguano questa strada". D’accordo anche il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini: "Questa è una visione molto moderna di fare turismo – dice –. Un modo di ripensare a tutto il tema dell’accoglienza, che si apre anche alla città, in linea con quello che sta portando avanti l’amministrazione".

Alice Muri